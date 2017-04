Cameroun: Chracerh - Elle fait des jumelles à 60 ans

Première dans le pays, cette performance est possible grâce aux techniques modernes qu'offre l'institution sanitaire offerte par le couple présidentiel.

L'histoire continue au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya (Chracerh).

Hier, une Camerounaise de 60 ans y a donné naissance à ses premiers enfants. Mme Ndoé a en effet accouché de jumelles, après avoir eu recours à une fécondation in vitro (FIV) au sein même de la formation sanitaire offerte par le chef de l'Etat et son épouse, Mme Chantal Biya, aux populations camerounaises en proie à l'infertilité.

En couple depuis des décennies, dame Ndoe avait abandonné pratiquement tout espoir d'avoir un enfant et devait affronter le regard de son entourage, dans une société traditionnelle où l'infertilité est souvent mal perçue. « Quand on a entendu parler du Chracerh et des techniques modernes qu'il offre, on s'est dit que l'on devrait essayer, étant donné que je voulais vraiment avoir un bébé », a expliqué la « jeune maman ». Hier était donc le jour de vérité, après de longs mois d'attente. Entrée au bloc opératoire aux environs de 8 heures, Mme Ndoe en est sortie peu avant 11 heures, ses deux filles dans ses bras.

Par césarienne, la première, 2 kg, a émergé à peu près à 9h02. Deux à trois minutes après, Pr Kasia et son équipe sont toujours au charbon avec la seconde. Un calme plat, ponctué par le chuintement de l'aspirateur des fluides et le bip du scope, tombe alors sur la salle.

L'inquiétude se lit sur certains visages. Serein, Pr Kasia farfouille toujours dans le sein de la patiente. Une main du bébé apparaît bientôt, très vite repoussée à l'intérieur de l'utérus par le chirurgien. Au bout de quelques secondes de recherche encore, le bébé est sorti. Le premier cri tarde à venir.

« Faites vite, allez-y rapidement », intime Pr Kasia à l'équipe du Dr Epée, pédiatre, qui récupère l'enfant pour les soins appropriés. Une certaine agitation se répand dans le bloc opératoire. Heureusement, on entend tout à coup le vagissement tonitruant et rassurant du nouveau-né.

Soulagement. « C'était une étape délicate. Le placenta se trouvant devant l'enfant, il s'agissait de retrouver un membre à l'aveugle pour le sortir. Et il faut absolument que ce soit le pied.

Si vous prenez le bras et tirez, vous risquez de le lui fracturer. Et parfois, le pire peut arriver si la tête se retrouve bloquée », a expliqué le Pr Kasia, un peu plus tard, avant de passer à la seconde césarienne du jour.

La primipare de 36 ans a donné naissance à un garçon. Le temps de souffler, l'équipe médicale a enchaîné avec deux fécondations in vitro, deux transferts d'embryons et une ponction d'ovocytes.

C'est clair que l'on ne se tourne pas les pouces au Chracerh. L'établissement sanitaire est actuellement à 60% de grossesses issues de sa toute dernière série de fécondations in vitro. Et à 45% de taux de grossesses, à bientôt une année après l'inauguration officielle de l'institution par la première dame, Chantal Biya.

Avec cette autre prouesse scientifique peu courante dans le monde, le Chracerh, dont le taux de fréquentation est très élevé, sera certainement très sollicité dans les prochains jours.

Le record en matière de grossesses tardives est détenu par l'Inde, où une femme de 72 ans de l'État de l'Uttar Pradesh a donné naissance à des jumeaux en 2008, après une FIV.