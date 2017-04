Madagascar: Concours des douanes - Bras de fer entre les deux Ministères responsables

La délibération a déjà eu lieu mercredi. Pourtant, les résultats ne sont pas encore connus.

La tension monte d'un cran entre le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana et le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Maharante Jean de Dieu.

Pour cause, le patron de la FOP refuse de signer la liste des candidats qui ont réussi au concours de recrutement des agents douaniers. D'après les textes, les résultats doivent être publiés 48 heures au plus tard après les délibérations. Une source proche du département des douanes a fait savoir que les délibérations se sont déroulées mercredi dernier.

Les résultats devaient donc être publiés hier. Ce qui n'était pourtant pas le cas. Maharante Jean de Dieu aurait refusé d'apposé sa signature à la liste. Et pour cause, il y aurait eu des fuites faisant état de l'admission de 2 candidats proches du Directeur général des douanes et issus du concours professionnel. Ceci expliquant peut-être cela.

Hier après-midi, Maharante Jean de Dieu aurait officialisé sa position de ne pas signer la liste. Pourtant, les deux co-présidents du Comité d'organisation du concours, qui sont un représentant du Ministère de la Fonction publique et un représentant du Ministère des Finances et du Budget ont déjà signé les résultats. En quelque sorte, Maharante Jean de Dieu constitue un blocage.

Guerre de quotas. D'après les informations, le ministre des Finances et du Budget Gervais Rakotoarimanana est rentré en catastrophe d'Antsiranana hier en prenant le vol régulier d'Air Madagascar alors qu'il était prévu rentrer ce jour en avion spécial tel que c'était le cas à l'aller.

Le concours des douanes -organisé depuis un an, ou enfin presque - est le second sujet de discorde entre les deux membres du gouvernement car on se souvient que Maharante Jean de Dieu s'était également opposé au recul à 65 ans de l'âge de la retraite proposé par Antaninarenina.

Ce nouveau bras de fer risque fort de provoquer le clash entre les deux Ministères. Cette affaire engendre des soupçons de corruption à haut niveau, de népotisme et de clientélisme. Il serait également question d'une guerre de quotas.

Et ce, bien que le Bureau Indépendant Anti-Corruption ait suivi le concours depuis les préparatifs. Pour rappel, le concours a déjà été perturbé au mois de juillet 2016. Le test de présélection a déjà été reporté suite à des rumeurs de fuites de sujets.

Venait ensuite le report incessant de la publication de la liste des admis. Dix mois plus tard, les résultats ne sont pas encore connus. Il serait même question de tentatives d'annulation du concours.

Reste à savoir si les deux Ministères responsables parviendront à trouver un consensus. Avec l'implication du Bianco dans le processus, des contrôles stricts ont été faits. Ceux qui ont tenté la corruption risquent donc de perdre leur argent.

Les responsables rassurent qu'il n'y a eu ni fraude ni corruption. Cette fois-ci, seuls les méritants vont réussir. A noter qu'un représentant du Bianco figure parmi les membres du Jury.