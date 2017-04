Bercée autrefois par Esther Philipps, Aretha Franklin, Liz McComb, Ella Fitzgerald, Betty Carter, Sarh Vaughan, ou encore des chanteurs de blues et soul comme Ray Charles, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Otis Redding et B.B. King... , son répertoire pour la soirée qu'elle donnera au Fara West Faravohitra ce soir, sera composé en grande partie des titres de ses idoles. Une soirée qui promet.

Ce soir, elle sera donc accompagnée de son fils Harty Andriambelo à la basse et de deux autres musiciens reconnus dans le milieu du jazz, notamment Titi Razakamiadana, non pas au sax, mais au clavier, Titan Randriamasindrazana à la batterie.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.