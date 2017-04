Afrique: Les pays s'engagent à intégrer le dividende démographique dans leurs politiques nationales

Les travaux de cette session, qui ont débuté le 24 avril, ont été axés sur le thème "Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique" avec la participation de délégations ministérielles et d'experts issus du continent, rappelle-t-on.

Les pays participants ont plaidé pour la coopération avec leurs partenaires comme la Fao et le Pnud afin de faciliter l'élargissement de la protection et de la sécurité sociales aux travailleurs informels dans les zones rurales et l'encouragement du passage de l'économie informelle à celle formelle.

Les pays participants à cette session, qui a pris fin vendredi soir, ont aussi pris l'engagement de signer et d'approuver l'aspect concernant les droits des personnes âgées en Afrique du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

