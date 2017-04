Cote d'Ivoire: Construction écologique - Une entreprise hollandaise veut apporter son expertise

Le mode de vie et la manière dont les maisons sont construites ont des conséquences majeures sur la santé humaine. Pour remédier à cela, il faut penser à des solutions à la portée de tout citoyen.

C'est dans cette perspective qu'une solution technologique de construction est conçue par des architectes hollandais et experts en ingénierie. Ils proposent des maisons écologiques.

Ce sont des habitations saines, économiques, durables, abordables et accessibles. Elles peuvent être construites sur tous types de terrains.

Pour apporter cette expertise au développement durable de la Côte d'Ivoire, M. Ousseni Zongo, directeur d'AfricAkwaba, a négocié avec l'entreprise hollandaise ARC2 Architecten pour que cette solution soit implantée en Côte d'Ivoire par le biais du groupe d'ingénierie Africk Contractor S.A.

C'est dans ce cadre qu'une convention de partenariat a été signée le samedi 29 avril 2017, à Yamoussoukro, en présence de Gert-Jan de Jong, directeur de ARC2 Architecten, de N'zi Yao Honoré, président d'Afrik Contractor S.A et de M. Ousseni Zongo, directeur d'AfricAkwaba.

« Ce mariage vise à mettre ensemble la connaissance architecturale locale et celle de la Hollande pour créer une nouvelle dynamique qui répond aux nouveaux types de construction écologique pour répondre aux problématiques climatiques et au développement durable », dira M. Ousseni Zongo.

Pour Gert-Jan de Jong, cette union a pour but d'apporter une réponse au besoin ivoirien en matière d'architecture flottante (construction sur l'eau et dans les bas-fonds) et l'aménagement des ravins.

Selon lui, il s'agit aussi d'aider Afrik Contractor à créer une nouvelle chaîne de valeur afin d'avoir une architecture qui réponde aux attentes écologiques, climatiques...

« C'est pour nous une plus-value. Cela va nous permettre de répondre plus efficacement à l'architecture flottante, et à l'aménagement des ravins, collines et bas-fonds.

C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les ingénieurs et architectes ivoiriens seront désormais détenteurs de cette expertise», a indiqué N'Zi Honoré.

Avant, le groupe Africk Contractor a été présenté par son premier responsable. Selon N'Zi Honoré, c'est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.

« Africk Contractor est un acteur de premier plan en matière de réalisation de projets immobiliers, projets d'infrastructures et d'ouvrages d'art », a-t-il souligné.

Il faut noter qu'il a présenté quelques réalisations de sa structure. Il s'agit, entre autres, de la construction de plusieurs villas, routes, ponts et chaussées.

Le groupe a été mis en place en 2013. Il revendique une douzaine de filiales à travers l'Afrique et une dizaine de partenaires à travers le monde.