Angola: La Pisciculture joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté

Selon la ministre, le cours vise à améliorer et à obtenir des grands taux de production, à progresser en matière de traitement et de commercialisation des produits de l'aquaculture, mettant en perspective le développement durable du sous-secteur dans le pays.

"La promotion de l'aquaculture par le Ministère de la Pêche est une priorité du gouvernement qui vient assurer la sécurité alimentaire de la population, en diversifiant la production et augmentant les revenus des familles dans les zones rurales, et en même temps réduisant la pauvreté, car c'est une activité génératrice de l'emploi", a-t-elle souligné.

La gouvernante, qui intervenait á la clôture du séminaire de la formation de base et de l'aquaculture, a dit que l'augmentation de la connaissance sur les techniques améliorait la culture des espèces aquatiques et contribuait au développement des communautés rurales.

Sumbe — La ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto, a déclaré vendredi à Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, que la culture de diverses espèces aquatiques (poissons) contribuait au développement durable de la culture de poissons d'eau douce et jouait un rôle important dans la lutte contre la faim et la pauvreté.

