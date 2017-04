Ile Maurice: 1er-Mai - Meetings, partisans et briani party

Le 1er-Mai, c'est avant tout la Fête des travailleurs. Pour leur rendre hommage, ci-dessous, quelques images ramenées par nos photographes Beekash Roopun, Yudish Ramkhelawon et Devind Jundhoo, au fil du temps... À vous tous, bonne fête et bon courage !

Qui dit meetings du 1er-Mai, dit bus gratuit, pique-nique à la plage et, bien entendu, briani. Alors, est-ce que le carnet de commandes déborde ? Il semblerait que non, si l'on en croit les spécialistes.

Et puis, s'il éprouve autant de respect pour Navin Ramgoolam c'est à cause de son humilité, fait valoir Keshav. «C'est le seul qui a osé avouer publiquement ses erreurs !»

De plus, poursuit Keshav, le PTr est le seul parti «kot pa gagn revokasion kan exprim bann lidé kontrer». Chacun peut ainsi exprimer ses idées et ses opinions sans crainte, selon lui.

Pravind Jugnauth, ajoute la quinquagénaire, n'hésite pas, non plus, à participer aux rencontres régionales, à serrer les mains de ses mandants, à parler aux Mauriciens. Ce qui fait dire à Anne qu'elle a bien choisi son camp.

Elle l'a vu parler aux gens, elle l'a vu travailler pour sa circonscription. En tant que travailleuse sociale et membre de diverses ONG, les actions ont bien plus d'importance que les mots...

D'ailleurs, les roder bout, «comme on l'a vu récemment, partent d'eux-mêmes», fait ressortir la fringante sexagénaire. De plus, selon Nazma, le MMM est un parti où règne la méritocratie.

Leurs partisans non plus. Tradition oblige, le briani sera de la partie, si le temps ne joue pas les trouble-fête. En attendant, zoom sur tout ce beau monde ainsi que ce plat goûteux...

