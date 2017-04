Congo-Kinshasa: Les députés Minaku et Bamporiki dénient à Guy Nzanga la paternité de la loi sur la Cour des comptes

Il précise que la proposition de loi qu'ils ont présentée, le président de l'Assemblée nationale et lui, leur a été soumise par les experts de la Cour des comptes et de l'Union européenne.

«Une initiative législative ne peut pas transcender des législatures. Dès que la législature est terminée, tout est terminé. Personne ne peut se dire initiateur d'une loi dans une législature et s'en prétendre dans une autre. Le député [Guy Nzanga] dont vous nous parlez, on ne se connaît pas».

Cet ancien député avait soutenu qu'il était initiateur de ce texte en examen à l'Assemblée nationale et présentée par les députés Minaku et Bamporiki.

Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et le député UNC, Jean-Marie Bamporiki, affirment que l'ancien député du Parti Lumumbiste unifié (PALU), Guy Nzanga, n'est pas l'auteur de la proposition de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.