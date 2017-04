Congo-Kinshasa: Division I - DCMP domine V Club

Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé face à l'AS V Club (2-0) dimanche 30 avril dans le cadre de la 6e journée de la phase des play-offs du championnat national de football au stade des Martyrs de Kinshasa.

Les poulains de Florent Ibenge, qui ont pris le match par le bon bout en dominant le milieu de terrain, ont vu la bande à Otis Ngoma se remettre petit à petit dans le sens de la marche.

Malgré quelques occasions dangereuses de part et d'autres, la mi-temps intervient sur le score nul et vierge. C'est en seconde que les joueurs de V Club vont perdre pied et laisser le contrôle du match à ceux du Daring.

Alors qu'on joue depuis quelques minutes, la seconde période, Jean-Marc Makusu trouve sur un centre Ricky Tulengi dans la surface de réparation, sa reprise de l'intérieur du pied (52') est imparable. Le Daring mène au score.

A peine assommé par ce but, les joueurs V Club vont voir le ciel leur tomber sur la tête. Jean Marc est servi dans le dos de la défense adverse, le garçon se paie le luxe de mettre dans le vent le gardien Lomboto et marque malgré la présence de deux défenseurs sur la ligne de but. Le Daring inflige donc à V Club, sa première défaite des play-offs.

Une victoire qui permet au DCMP de prendre seul la tête du classement avec 11 pts, Renaissance 9 pts, Mazembe 8 pts, V Club 6 pts, Don Bosco 3 pts, Muungano 2 pts, Sanga Balende et Bukavu Dawa 1 pt.