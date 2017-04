Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Après 3 revers consécutifs et 9 buts encaissés, l'Olimpik Donetsk stoppe l'hémorragie en partageant les points face au Zorya Louhansk (1-1). Emerson Illoy-Ayyet était aligné en défense centrale. Avec 36 points, l'Olimpik est 6e et dernier à 1 point de la dernière place qualificative pour la Ligue Europa.

Igor Nganga, titulaire, et Aarau sont défaits à Winterthur (2-3). Lors des 5 derniers matchs, tous perdus, Aarau a encaissé 3 buts à chaque sortie. Attention, à 6 journées de la fin, Aarau ne compte plus que 7 points d'avance sur la zone rouge.

Sans Senna Miangué, non convoqué, Cagliari bat Pescara, la lanterne rouge, sur le score d'un but zéro. Avec 41 points, les Sardes sont 15e à 16 longueurs de la zone rouge.

Mavis Tchibota, titulaire, et Kfar Saba remportent une victoire précieuse face à Ashkelon (1-0). Avec le gain de ce match, l'Hapoel, lanterne rouge avec 25 points, revient à 3 longueurs de son adversaire du jour, premier non relégable.

Troisième apparition de la saison en équipe réserve du Barça pour Jordi Mboula. Le jeune (18 ans) attaquant franco-congolais est entré à la 59e lors de la victoire des Catalans sur Prat (2-0). Un succès qui scelle la montée des Barcelonais en 2e division. Rappelons que le jeune international U17 espagnol (qui reste éligible pour les Diables rouges) a essentiellement évolué avec la Juvenil 1 (11 buts en 20 matchs) et a aussi brillé en Youth League (8 buts et 2 passes décisives en 9 rencontres, dont lors de l'élimination du Barça en demi-finale).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.