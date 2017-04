Guinée: Fête internationale du travail - Afriland First Bank organise marche sportive pour ses travailleurs

Pour la présidente de la mutuelle Afriland First Bank, Néné Awa Barry, " le sport et le travail sont compatibles par ce qu'il y a l'importance du sport dans le corps.

Selon l'administrateur , directeur général de Afriland First Bank, Guy Laurent FONDJO, " cette marche sportive, prouve une communion en famille, l'esprit de solidarité, d'entraide qui existent entre les différents employés d'Afriland First Bank.

Installée en Guinée depuis 2012, la société Afriland First Bank a de nos jours plus de 8000 clients et évolue sur trois axes notamment, First Bank, Saar Assurance et les micro-finances.

En prélude de la célébration de la journée internationale des travailleurs, à chaque 1er mai de l'année, la Société Afriland First Bank Guinée a organisé une journée de marche sportive, le dimanche 30 avril 2017,dans la commune de Kaloum à conakry, sous le thème" pour une Guinée qui compte sur ses Femmes et Jeunes ".

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.