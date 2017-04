Burkina Faso: 1er Mai 2017 - Declaration du MPP

Aussi, le dialogue doit-il rester de mise pour non seulement une croissance inclusive mais surtout une répartition équitable de ses fruits à la lumière des réalités financières et économiques du pays.

Ainsi, illustrent-elles l'éclat de leur patriotisme et leur foi commune en un Burkina Faso uni et indivisible bien que des forces rétrogrades et nostalgiques tentent vainement d'ébranler les assises de notre République. Puisse ce sacrifice de nos frères et sœurs du nord inspirer la fête du travail pour l'unité nationale.

Au Burkina Faso, les travailleurs de tous les secteurs s'identifient à cette quête internationale d'un travail libérateur et épanouissant. Il sied donc de tirer de cette commémoration les énergies salvatrices pour le dialogue social, la cohésion sociale et la discipline.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.