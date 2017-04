Madagascar: Un nouveau DG à la Jirama

Il a intégré Madacom comme directeur administratif et financier et des ressources humaines, pour devenir plus tard Regional Manager de Airtel Africa et directeur des ressources humaines de cet opérateur mobile. Il s'est envolé par la suite en République démocratique du Congo pour occuper le poste de directeur des opérations de Airtel RDC.

Le nouveau patron de la Jirama a fait carrière au sein de la société Airtel du groupe Bharti en Afrique. Après avoir été dans le secteur aérien en étant commandant adjoint de l'aéroport international d'Ivato de 1993 en juillet 1995, et ensuite responsable financier de Conservation international de novembre à décembre 1995, le jeune sortant de l'Institut national de sciences comptables et administration d'entreprise (INSCAE) est entré dans le secteur télécom en 2000.

Dans un décret pris en conseil des ministres d'hier, Aimé Olivier Jaomiary a été nommé directeur général de la société nationale de l'eau et de l'électricité. Et ce, après presque deux mois de processus de recrutement.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.