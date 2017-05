Cameroun: Logements sociaux - Jean Claude Mbwentchou et Koung A Bessikè, deux ministres dans la ville

Bafoussam savoure déjà ses premiers sésames.

Kouekong, petite bourgade située à environ 15 km du centre ville de Bafoussam, devient une cité en plein cœur des montagnes. Des logements sociaux flambants neufs attirent déjà et font saliver des locataires qui n'attendent plus que le La sonne.

Ce 29 avril 2017, une mission interministérielle conduite par les ministres des domaines, du cadastre et des affaires foncières, de l'Habitat et du Développement Urbain a permis de toucher du doigt, le niveau d'avancement des travaux de construction des appartements sociaux dans le Chef lieu de la Région du soleil couchant.

Sous le regard bienveillant des autorités administratives menée par le Gouverneur de la région, du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bafoussam, des sectoriels des ministères impliqués, les Ministres Koung A Bessikè et Jean Claude Mbwentchou, têtes de file d'une importante délégation, ont passé au crible les contours du projet. Au constat général, la parole se concrétise en acte. Des bâtiments sortent des terres comme des champignons. Des ouvriers camerounais rencontrés sur le site, se montrent hyper motivés. Les différentes entreprises adjudicataires du marché, sont conscientes des défis et des enjeux. Il leur faut non seulement livrer les bâtiments dans les délais prévus dans le contrat, mais elles doivent faire preuve de professionnalisme, donc en respectant les règles de l'art.

Au cours de la visite dans les différents chantiers, les ministres ont donné leurs satisfécits quant à la finesse au niveau de l'exécution des travaux. A en croire les 2 membres du Gouvernement Yang Philémon, les 100 logements seront entièrement livrés avant décembre 2017.

Deux en un

La partie chinoise est à un taux de réalisation de plus de 95%. Après avoir passé au peigne fin, les 4 blocs (R+2) de 48 appartements, les ministres ont émis quelques réserves. L'entreprise générale CSYIC-Chine devra corriger quelques malfaçons, si elle veut voire des réserves levées, synonyme de réception définitive.

Quant à la partie marocaine, l'on est encore au début. Mais le nombre d'ouvriers disposés sur le chantier rassure. L'entreprise Alliance compte mettre en exergue les matériaux locaux et faire profiter au Cameroun, leur savoir-faire qui ne tarit pas d'éloge au niveau mondial.

Issu du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique (PLANUT), il s'agira de compléter l'ensemble de 100 parmi les 1500 logements sociaux à construire sur le territoire camerounais, avec un complexe des équipements socioculturels associés, concrètement en y associant un supermarché, un centre de santé et une école.

Avant de quitter Kouekong, un tour de propriétaire s'est imposé au stade omnisport où il a été question d'indiquer les voies d'accès, de contournement et des travaux d'embellissement du parking autour du stade qui devra accueillir une poule pendant la Can 2019.

La séance de débriefing dans la salle de conférence des services du Gouverneur a permis de mettre tout le monde au même niveau de compréhension et d'information. S'agissant des voies de contournement qui s'ouvriront de Kouekong jusqu'au terminus des agences de voyages, il est ressorti des différentes communications, qu'il faut déjà évaluer des riverains à exproprier et ensuite à indemniser. Le cahier de charge étant de boucler les travaux avant 2019.

En ce qui concerne les logements sociaux, « la très haute hiérarchie devra être saisie » pour définir les règles du jeu. L'esprit de l'attribution étant d'aider les camerounais de s'offrir un logement à moindre coût. Les jeunes et l'aspect genre seront d'ailleurs privilégiés. La création d'un poste de police et de gendarmerie a été évoquée, ceci devant assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chacun est parti de Bafoussam avec le sentiment d'un devoir dignement accompli.