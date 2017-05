Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - La société civile demande à la CENI d'enrôler les électeurs

La MONUSCO avait affirmé qu'elle était toujours «prête à accompagner la CENI dans la réussite des opérations d'enrôlement des électeurs», bien que reportées dans les provinces du Kasaï et Kasaï-Central. David Gressly, adjoint du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en avait indiqué que la MONUSCO est disposée à apporter un soutien logistique et sécuritaire pour que l'enrôlement se déroule dans les bonnes conditions dans cette partie du pays.

«Au regard des problèmes que nous connaissons sur terrain au Kasaï et au Kasaï-Central, dont le décès de notre chef d'antenne décapité et de notre président du centre d'inscription, décapité, et bien d'autres problèmes qu'on a connus en termes de pillage du matériel et autres, la CENI a décidé de surseoir à l'enrôlement dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï-Central», avait indiqué M. Nangaa.

Lors d'une séance de travail avec les députés et sénateurs de cette partie du pays, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, avait décidé, mercredi 26 avril de surseoir aux opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï-Central, affectées par la milice Kamuina Nsapu.

Elle a pris cette position à l'issue d'un échange samedi 29 avril à Kananga entre les responsables de cette structure et l'antenne provinciale de la CENI. Celle-ci avait décidé de surseoir à ces opérations pour cause d'insécurité dans cette province.

