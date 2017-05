Maroc: Ahmed El Bahja limogé

Le KACM à deux doigts de la relégation

La défaite du KACM face à l'OCS vendredi soir (2-1), pour le compte de la 26 journée du championnat national de football Botola Pro 1, a précipité le limogeage d'Ahmed El Bahja, nommé depuis la 15e journée à la tête du staff technique du club de la ville ocre pour succéder à Fouad Sahabi.

Une défaite de trop qui a coûté sa place à l'entraîneur qui, à tort ou à raison, doit payer les pots cassés d'une déconfiture dont il ne serait pas le seul responsable. Ayant fait bonne impression lors de ses deux premiers matchs à la tête du KACM, et ce en allant battre respectivement le WAC et le MAT chez eux, El Bahja n'a récolté en 12 rencontres que 9 points, enregistrant deux victoires, trois nuls et six défaites.

Par cette décision, le KACM vient de limoger son troisième entraîneur de la saison, après Hassan Benabicha et Fouad Sahabi. Une situation qui nécessite une réflexion approfondie, car il y a là lieu de se demander si tous ces entraîneurs ne sont en fait que les boucs émissaires qui cacheraient les vrais problèmes du KACM.

A vrai dire, les malheurs du Kawkab ne datent pas de cette saison car lors de l'exercice 2015-2016, le club était déjà à deux doigts de la relégation. Il y a aussi un problème au niveau de la gestion du club, car des vingt joueurs recrutés au début de la saison, seuls trois ou quatre ont été titularisés. Autre chose qui a beaucoup nuit au KACM est le boycott du public.

Aujourd'hui, le KACM est menacé de relégation, et l'on se rappelle qu'auparavant, lors d'une conférence de presse, Ahmed El Bahja avait promis de tout dévoiler le jour où il ne serait plus à la tête du staff technique du club.

A quatre journées de la fin du championnat et avec un match retard contre l'IRT, la mission des coéquipiers d'El Fakih semble difficile, et à moins d'un miracle de la part de Youssef Mariana et Jaâfar Atifi à qui incombe la responsabilité de terminer la saison, le Kawkab pourrait évoluer la saison prochaine en D2.