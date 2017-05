Ile Maurice: Logement social - Loyer chaud pour des «bwat zalimet»

Nous la suivons, pour le tour du propriétaire. La visite est rapide : une cuisine rudimentaire, une salle de bains et des toilettes dans une pièce, puis une chambre à coucher encombrée où vivent cinq personnes, soit Claudine, ses trois enfants et sa mère. Un comble pour la jeune femme, qui juge ce logement largement insuffisant pour sa famille. «Sans compter que la toiture est en tôle ! Isi nou gagn boukou problem. Kan lapli tonbé, délo rant dan lakaz. La sal dé bin koulé, tiyo kasé. Lakaz-la fêlé... » Quoi qu'il en soit, elle doit débourser Rs 1 437 pour sa maisonnette.

