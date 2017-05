Ile Maurice: Carte biométrique - La date butoir du dimanche 30 avril fait des mécontents

La plupart des personnes présentes sur place à Port-Louis et à Rose-Hill maintiennent qu'elles ne sont là que par obligation. «Gouvernma in inpoz sa lor nou. Nou pé oblizé fer sa zis akoz li. Nou ti touzour kapav servi ansien-la», lâchent-ils.

Toutefois, la grogne et l'impatience pouvaient être lues sur les visages de ceux présents. Certains d'entre eux se sont rendus sur le lieu depuis 7 heures, dimanche matin, et à 13 heures, ils étaient toujours dans la file d'attente. La raison : ils sont toujours dans le flou quant à l'amende qu'ils devraient payer s'ils ne se munissent pas de leurs cartes. «Déza pa pé kapav mem fer progré, aster bizin al trouv Rs 100 000 si pa tir sa», fulminent-ils.

