Ile Maurice: SC-HSC - La demi-journée d'absence désormais décomptée dans le taux de présence

Une nouvelle circulaire a été émise par le ministère de l'Éducation. Et elle devrait relancer la polémique sur les absences des élèves concourant pour le SC et le HSC et leur incidence sur le paiement des frais d'examens.

La missive en question stipule en effet que «rectors have been informed that half day absences in case of early departure of pupils will be counted and reckoned against the 90 % attendance needed for payment of School Certificate and Higher School Certificate fees». Comme on le sait déjà, si un élève ne respecte pas le «taux» de 90 % de présence, il devra encourir lui-même ces frais. D'où la controverse survenue l'année dernière, où de nombreux collégiens et parents ayant fait part de leur désapprobation face à cette règle.

Ainsi, la nouvelle décision pénalisera davantage les élèves, argue-t-on. Car, il se peut que ces derniers n'aient pas cours pendant l'après-midi ou dans la matinée. Il arrive également qu'il y ait des jours où les collégiens doivent assister à une cérémonie religieuse ou à un enterrement. Ce qui fait qu'ils partent parfois plus tôt. «Maintenant qu'une simple permission de quelques heures sera considérée comme une absence, cela sera encore plus contraignant. Nous allons encore casquer», déplore un parent.

Interrogée à ce propos, le samedi 29 avril, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a déclaré qu'elle n'avait pas eu vent jusqu'ici de ladite circulaire. Elle ajoute que les collèges devraient s'en tenir aux conditions énumérées dans la circulaire qui a été émise l'année dernière.