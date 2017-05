Ile Maurice: Fête du Travail - Journée chargée ce lundi

Du côté des politiques, avant le meeting à la place Edward VII, les dirigeants du Mouvement militant mauricien participeront à une cérémonie de dépôts de gerbes aux cimetières de Riche-Terre et de Saint-Jean alors que les dirigeants rouges seront au square Guy Rozemont. Le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, prononcera son discours en direct sur sa page Facebook et celle de son parti à partir de 13 heures. Pour sa part, le Mouvement patriotique organise son premier meeting à La Louise, Quatre-Bornes.

Le collectif Premier mai a donné rendez-vous aux travailleurs ce matin à la Place Taxi de Beau-Bassin. Jack Bizlall, Dev Ramano, Jane Ragoo, James Adelaide et Reeaz Chuttoo entre autres prendront la parole. Rezistans ek Alternativ et la General Workers Federation célébreront, eux, la fête du travail à Mahébourg autour du thème «Enn lot vision» tandis que LALIT se réunit dans son quartier général à Grande-Rivière-Nord-Ouest autour du thème «Pu enn republik klas travayer».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.