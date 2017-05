Maroc: Clôture en apothéose du Festival de Fès de la diplomatie culinaire

Rappelons enfin que le Festival de Fès célèbre pour la deuxième fois l'initiative de rassembler des hommes et des femmes grâce à l'art culinaire. «L'événement lui-même est une occasion importante de réflexion mais aussi de partage et de participation», souligne Francesco Pisano, directeur pour les affaires culturelles de l'ONU à Genève.

Outre les prestations artistiques et les soirées (dîners-débats) organisées pendant le Festival, l'art gastronomique, mais également la réflexion intellectuelle ont été les vecteurs privilégiés d'un échange interculturel. Chaque jour, un pays méditerranéen et une tradition marocaine était à l'honneur.

Le public a également eu droit à des projections de films, des expositions et des dégustations de produits de terroir qui ont eu lieu chaque jour gratuitement. Il y a eu la création artistique de la deuxième édition du Festival «La quête de Ziryâb», spectacle conté par des musiciens et des chanteurs aux multiples influences.

Des dîners-débats ont été au programme de la deuxième édition du Festival, organisés chaque soir et précédés par une création originale, artistique et musicale inspirée du répertoire du Ziryâb.

Chaque dîner, préparé en coopération avec les représentants de chaque communauté, a été l'occasion de mettre en avant la tradition arabo-andalouse, amazighe et hébraïque de Fès et du Maroc.

Cette année, du 27 au 30 avril, l'événement a mis en avant le patrimoine gastronomique marocain dans ses trois composantes, arabo-andalouse, amazighe et judaïque, au croisement des traditions culinaires de trois pays : la France, l'Espagne et l'Italie.

