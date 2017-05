Afrique: Cérémonie de remise de drapeau aux contingents SENFPS3 Minusca et SENFPU8 Minuad - Les mises en garde du Général Jean Baptiste Tine

Le Commandant de la Gendarmerie Mobile, le Général Jean Baptiste Tine a procédé hier vendredi 28 avril à Dakar à la remise de l'emblème nationale au commandant de la 8e contingent d'unité de la gendarmerie SENFPU8 MINUAD et au commandant de la 3e contingent SENFPU3 d'unité de soutien à la protection de la MINUSCA.

Une occasion pour le Général Tine d'appeler les deux unités à se conformer aux règles de l'éthique et de la déontologie dans leur mission. «Cette cérémonie marque la fin de préparation opérationnelle de deux unités. Elle compte chacune 140 officiers et sous-officiers misent à la disposition de l'opération hybride Union Africaine-Nation Unies déployée pour le Darfour et la République de Centre -Afrique». Par la même occasion, Jean Baptiste Tine a largement insisté sur le professionnalisme mais aussi et surtout sur la conduite et la discipline des deux unités. «J'insiste sur la conduite et la discipline notamment pour les abus sexuels. Au niveau des nations unies, c'est la tolérance zéro qui est de rigueur», a-t-il martelé.

Selon le Général Tine, dés qu'un soldat est impliqué dans ce genres d'affaires, il se voit immédiatement rapatrié et si l'infraction est confirmé, il est banni des missions internationales.

Et le Commandant de Brigade d'indiquer que deux équipes d'experts de l'organisation des Nations Unies sont venues s'assurer personnellement du niveau d'aptitudes des unités en vue de recommander leur déploiement. A en croire le Général, le Sénégal est 7e contributeur de troupes et de polices et le premier contributeur de police en Afrique pour le maintien de la paix. Ce, qui de son avis, constitue «une lourde charge pour nos troupes». La MUNIAD, mission conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour a été créée par la résolution 1769 du Conseil de Sécurité de l'ONU, le 31 juillet 2007 et a pour objectif de mettre fin au conflit opposant les mouvements rebelles à l'armée soudanaise et à certaines autres milices.

Quant à la MUNUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine), elle a été adoptée par la résolution 2149 du 10 avril 2014, par le Conseil de sécurité de l'ONU pour la consolidation de la paix en République.