Sénégal: Le 2e Festival International de la culture Sérère, à partir du 8 mai à Ndangane

Elle a rappelé que la première édition du FESICS avait noté une participation très massive de toute la communauté Sérère, avec 700 festivaliers, plus de 2000 participants et 21 pays representés.

Selon Mme Ndiaye, ce festival est une vitrine de l'ingéniosité et de la beauté de la culture sérère, ainsi que du cadre de vie magnifique de zone du Delta du Saloum qui fait partie des plus belles baies du monde.

"Vu les problèmes internationaux qu'on vit, il faudrait que l'on fasse la promotion du tourisme pour que les sénégalais et tout le monde connaissent l'arrondissement de Fimela et tous les coins magnifiques qui composent cette localité au cadre féérique", a analysé Victorine Ndiaye.

"Le FESICS incarne la richesse, la beauté, la diversité, l'intelligence, le pouvoir et l' ingéniosité d'un peuple qui a participé a la conception, à l'élaboration et à la fabrication des pyramides d'Égypte", a-t-elle ajouté.

