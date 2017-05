Sénégal: Djiby Diouf, Un écoguide qui transmet l'amour de son terroir aux visiteurs

Djiby Diouf s'investit également dans l'élevage de poules, d'ovins, de bovins et de caprins. "Bien que musulman, j'élève des porcs et il n' y a aucun inconvénient. Ici le dialogue inter religieux est dans les moeurs", a -t-il souligné.

Djiby Diouf a fait ses humanités à l'école primaire de Djilor avant de poursuivre ses études à Kaolack et Dakar et a, tout de suite, après son échec au baccalauréat, jeté son dévolu sur l'écotourisme.

Ce sérère aux traits et accents explicites s'emploie depuis son retour au bercail après un séjour de 17 années en terre française où il donnait des cours de danse cubaine (salsa) à vendre son terroir, mettre en exergue ses "énormes" potentialités économiques, culturelles, cultuelles, etc.

Djiby Diouf, un écoguide qui frise les 60 ans fait transparaître dans ses explications son fort attachement à son terroir de Djilor Djidiack (Fatick) et transmet du coup cet amour aux visiteurs subjugués par le timbre de sa voix et sa maîtrise de l'histoire du village natal du premier président du Sénégal, Leopold Sédar Senghor.

