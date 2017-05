Guinée: 1er mai au pays - Le mouvement syndical dénonce la mauvaise gouvernance

Selon lui, c'est le lieu de dénoncer l'augmentation du nombre de barrages non conventionnels sur tous les axes routiers pour anarquer les pauvres travailleurs et autres citoyens dit-il, cette situation déplorable décrédibilise la Guinée et décourage les investisseurs étrangers à fouiller le territoire guinéen " rappel t-il.

Par la voix de son secrétaire général l'inter -centrale ( CNTG-USTG), déplorent les pratiques dont sont victimes le peuple de Guinée notamment, la corruption, l'insécurité, l'impunité, la non application des décisions de justice et la mauvaise gouvernance s'indigne t-il.

Dans son allocution, le secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG-USTG), Amadou Dialllo, devant les travailleurs venant de plusieurs secteurs a souligné l'importance du thèmechoisi pour cette année, vient à propos de toutes les luttes que le mouvement syndical a menées durant ces décennies, interpellent le gouvernement et employeurs, assoir une meilleure politique de l'emploi, surtout celui des jeunes et de salaire décent permettant aux travailleurs d'être à l'abri du besoin endémique en Guinée "

