Jack Bizlall a lancé un appel aux syndicats et à la population pour un vent de changement. «Le changement ne vient pas seul. Avec seulement la moitié des gens présents ici, nous pouvons faire bouger le gouvernement», a-t-il lancé à l'assistance. «Pendant des années, j'ai combattu et je vais continuer car nous avons besoin d'un changement. Je lance un appel aux jeunes pour qu'ils viennent donner un nouveau souffle au combat syndical.»

«2017 bizin l'année révolution», a martelé Jack Bizlall. Il était l'un des nombreux intervenants à Beau-Bassin ce lundi 1er mai, pour la marche pacifique du Mouvement 1er mai, de la Fédération des travailleurs unis (FTU), de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), et la Federation of Progressive Unions (FPU) en marge de la Fête du travail.

