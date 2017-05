Cote d'Ivoire: Recouvrement des taxes dans les communes - Un outil numérique en essai

Conçu, développé et déployé par Bmi-CI, et ses partenaires stratégiques dont la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (Bhci ), Net-collect services est une solution technologique qui combine la monétique améliorée, les Banking systèmes, l' informatique et internet.

L'ambition du Président de la République de moderniser la gestion des collectivités territoriales se précise de plus en plus. En effet, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veut tester, à travers une phase pilote, un projet de système technologique de recouvrement de taxe et de gestion des données financières des collectivités territoriales dénommé « Net-collect services ».

Conçu, développé et déployé par Bmi-Ci et ses partenaires stratégiques dont la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci), Net-collect services est une solution technologique qui combine la monétique améliorée, les Banking systèmes, l'informatique et l'internet. Selon les concepteurs, il est opérationnel sur une plate-forme monétique avec une interface Web.

« Sa mission essentielle est d'aider les collectivités territoriales à définir et établir avec exactitude leur potentiel économique et de moderniser le mécanisme de collecte et de recouvrement des taxes, redevances et recettes des communes. Son interface web permet de suivre en temps réel les opérations terrain, de récolter et analyser les données économiques et donc d'établir des statistiques fiables », indique-t-on. Dans la mesure où, expliquent les initiateurs, « chaque contribuable ou opérateur économique est recensé et reçoit une carte monétique de contribuable contenant toutes les informations le concernant. Il recharge à volonté sa carte à partir des points de rechargement fixes (Box monétique) installés partout dans la commune ou auprès des Agents de rechargement mobile de la commune ou encore au guichet de la banque Bhci ».

De ce fait, vu son importance pour une bonne gestion des données économiques, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Vincent Tohbi Irié, a, dans une circulaire du 7 mars 2007, invité les collectivités décentralisées à accueillir avec diligence cet outil technologique. Ce, afin « de tirer les enseignements nécessaires à sa mise en œuvre ».

Pour le ministère de tutelle, au-delà de la modernisation des systèmes de collecte et recouvrement des recettes, cette solution technologique permettra de déterminer le potentiel économique des communes par le recensement et l'identification exhaustive du contribuable. En outre, elle réduit, selon lui, la déperdition des recettes et accroît les fonds propres des communes, sans oublier qu'elle fluidifie le circuit de collecte et de recouvrement des taxes et redevances.