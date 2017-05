Afrique: Départ Caravane Saga Africa CJD 30 Avril

Les caravaniers, les convoyeurs, les « CJDeins » des escales et les Marocains hôtes du Hub Africa sont tous prêts à accueillir et accompagner la 5ième Caravane du Gie Saga Africa pour cette édition 2017 qui commence le 30 avril.

Pour cette 5ième édition 2017 de la Caravane Saga Africa organisée par le Centre des Jeunes Dirigeants, CJD, ils seront une trentaine de jeunes porteurs de projets ou entrepreneurs à faire le chemin, par la route, pour rallier le Maroc et sa belle ville blanche, Casablanca. Un périple long mais, instructif pour ceux qui débutent dans la vie entrepreneuriale. A l'image des caravaniers des siècles passés qui ralliaient Dakar et le Maghreb en passant par le Sahara.

Pendant plus de 10 jours, pour l'ensemble du voyage aller et retour, dans une ambiance joviale, ils parcourront les 3200 km de routes dans les deux sens, ponctués par plusieurs escales et échanges avec des entrepreneurs du Sénégal, de la Mauritanie, et du Maroc sans compter ceux des autres nationalités qui rejoindront les caravaniers au village du Hub Africa à Casablanca. Le départ est prévu le 30 avril pour une caravane qui va durer 11 jours a annoncé Mame Tiaba Fall du CJD. Aux candidats de la caravane de cette année, elle a invité à faire preuve de dépassement pour faire face à l'adversité à l'image de ce qu'un entrepreneur traverse dans la vie.

Pour sa part, Ibrahima Dione, le Président de la commission Saga Africa du CJD a rappelé que le thème de cette année est « l'entrepreneur acteur de l'intégration africaine ». Il n'a pas manqué de rappeler que le Centre des Jeunes Dirigeants, CJD est association à but non lucratif qui s'active dans l'accompagnement de l'entreprise, de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat et qui a comme objectif premier de mettre l'entreprise au service de l'homme.

Pour cette édition ce sera Malick et Youssoufa qui vont accompagner les jeunes caravaniers et le docteur Ndiaye d'Urgences Cardio le parrain.

Il faut souligner que HUB Africa n'est plus un simple Salon mais, une plateforme d'intelligence économique devenue avec la force des choses, le rendez-vous des créateurs et des chefs d'entrepreneurs. Sous la houlette de Zakaria Fahim, en 2016, il y a eu plus de 1000 entretiens entre des chefs d'entreprises et des promoteurs de projets

Le voyage se déroule ainsi :

Départ Dakar le 30 avril à 5H du matin devant les locaux de BEM Sacré-Cœur

Escale Nouakchott le 1 Mai, escale Dahla, Guelmim, Agadir (2 et 3 Mai)

Arrivée Casablanca 3 Mai

Salon HUB Africa 4et 5 Mai,

Retour le 6 mai départ de Casablanc

Escale Agadir

Arrivée Dakar le 10 mai