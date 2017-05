Togo: Agboyibo et ses partisans voient la fin de la lutte à portée des mains

« Nous sommes profondément convaincus que notre peuple est en train de se rapprocher du jour ou il sera débarrassé des populistes menteurs et il sera en mesure d'être uni, soudé pour pouvoir mettre fin au régime monarchique du Togo », telle est la conviction de Yawovi Agboyibo. A en croire donc le CAR et ses responsables qui ne se hasardent pas à donner une date ou une échéance, « la fin de la lutte c'est pour bientôt ».

Situant l'assistance sur les circonstances de cette célébration des 26 ans de vie du parti au symbole du Soleil levant, le président national, Me Yawovi Agboyibo, a indiqué que « la raison d'une telle journée est d'exprimer la gratitude à Dieu et aux différents groupes culturels et spirituels ». Aussi, est-il revenu sur les temps fort de la vie de son parti, et aussi sur la dernière crise qui a obligé, la mort dans l'âme, militants et sympathisants à tirer un trait sur le 25eme anniversaire du parti l'an dernier.

