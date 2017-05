Togo: Les FDR à l'école de la gouvernance efficace et efficiente

Les membres du conseil de direction du parti au Parapluie blanc dans un fond violet, les FDR (Forces Démocratiques pour le Renouveau), ont été outillés les 28 et 29 avril 2017 à Lomé sur le fonctionnement d'une instance de gouvernance politique.

Par cette formation et dans le souci de renforcer les capacités de ses membres, le parti de Me Paul Dodji Apevon veut promouvoir efficacement les idéaux et les valeurs des FDR. Pour ce qui est du contenu, il est à noter que la formation a été organisée en six séances autour des thématiques à savoir, « philosophie, idéologie et enjeux d'un parti républicain au Togo, campagne électorale : organisation et financement ».

Les participants au nombre d'une cinquantaine étaient essentiellement des membres du conseil de direction des FDR (Premiers responsables du parti).

Les FDR étant une nouvelle formation politique qui met au cœur de ses préoccupations, la gouvernance efficace et efficiente, son président national a indique que « pour avoir une gouvernance forte, il faut disposer des membres aguerris qui partagent une orientation stratégique commune et capables d'œuvrer harmonieusement afin de produire le changement escompté ».

Pour rappel, les FDR ont été portées sur les fonts baptismaux l'année dernière, par des dissidents du CAR, suite à la crise qu'a traversée cette formation politique, vielle de plus d'un quart de siècle.