Sénégal: La liberté civile et syndicale est une priorité pour une nation civilisée (syndicaliste)

Mbour — La liberté civile et syndicale demeure une des priorités pour une nation civilisée, a fait remarquer Mamadou Diouf, secrétaire général de l'Union départementale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégalais (CNTS) de Mbour (ouest).

M. Diouf qui a souligné l'importance du système démocratique et le respect des droits fondamentaux a indiqué que "l'histoire du mouvement syndical doit être perçue comme un trésor, une arme, un facteur de développement, un respect, un miroir pour la jeunesse ouvrière du Sénégal qui devrait en tirer les enseignements nécessaires pour son expansion".

S'exprimant lundi à la cérémonie de remise du cahier de doléances au préfet de Mbour, le syndicaliste a soutenu que "la démocratie doit s'adosser sur une démarche bien plus solide et plus durable avec le syndicalisme".

"La démocratie, c'est d'abord la liberté de choix, d'expressions et d'actions. C'est également un préalable au progrès économique, à la justice sociale et la solidarité, et cela passe par la sécurité", a fait valoir Mamadou Diouf, par ailleurs secrétaire général du syndicat national du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et bars du Sénégal, affilié à la CNTS.

Pour lui, "c'est dans la sécurité que peuvent être recherchées les solutions qui se posent dans une nation pour permettre aux populations de s'adonner à leurs activités quotidiennes".

"Malgré les impacts du réchauffement climatique sur les systèmes socio-économiques entraînant la vulnérabilité des secteurs de la pêche, du tourisme balnéaire et de l'agriculture, nous saluons à leur juste valeur les mesures prises par le chef de l'Etat pour la relance de l'industrie touristique nationale" a soutenu M. Diouf.

Saluant "une nette amélioration" de la situation des travailleurs, M. Diouf a toutefois estimé que "certaines entreprises obstinées continuent de bafouer les règles les plus élémentaires de la législation en vigueur".

"C'est le cas dans certains réceptifs hôteliers, au quai de pêche, dans les boulangeries, au Crédit mutuel, à la SENELEC, dans les mines et carrières, dans l'enseignement privé, dans le commerce, entre autres secteurs d'activités", a-t-il listé.

Il a encore attiré l'attention de l'autorité administrative sur les hôtels Savana Coumba et Saly, le Club Aldiana de Nianing, Espadon, entre autres réceptifs qui "ont fermé et qui tardent à rouvrir malgré leur reprise par des acquéreurs".