Sénégal: Le gouvernement va bientôt adopter le code de la presse (Macky Sall)

Dakar — Le gouvernement va adopter sous peu le projet du nouveau Code de la presse après son nettoyage et demander son vote par l'Assemblée nationale a assuré, lundi à Dakar, le président de la République, Macky Sall.

"Il y a des choses à revoir. Nous avions exigé nous mêmes que le projet de Code soit présenté. Il est dans sa dernière mouture, nous allons enlever les scories et ce qui ne paraît pas être conforme à l'esprit de la Constitution et des lois. Et si cela est fait dans pas long temps, nous l'avons l'adopter formellement et l'envoyer à l'Assemblée nationale en demandant son vote" a-t-il dit.

Le président de la République s'exprimait à la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales.

Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Ibrahima Khaliloulah Ndiaye a interpellé le chef de l'Etat sur l'attribution "sauvage" des fréquences de radios et de télévisions, la gestion de la maison de la presse et le Code de la presse.

Selon le président Sall, le projet du Code de la presse a été examiné mercredi en Conseil des ministres.

"Il y a eu des amendements puisque nous devons veiller sur certains concepts qui sont en contradiction avec d'autres lois", a-t-il rappelé, réitérant le soutien de l'Etat pour l'adoption du nouveau Code de la presse.

Pour la gestion de la maison de la presse, Macky Sall a affirmé que les professionnels seront associés dans la gestion et le Conseil d'administration.

Il a invité le gouvernement à engager les discussions pour régler le problème.

Macky Sall qui a annoncé la distribution en cours de l'enveloppe de 700 millions de l'aide à la presse a souligné qu'il "faut que les patrons de presse travaillent avec le gouvernement et les syndicats pour régler le problème de la Convention collective dans le milieu de la presse, de salaires et de cotisations sociales".