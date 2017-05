Afrique: 20 jeunes au dernier test d'entrée à l'académie NBA Africa

Thiès — 20 jeunes basketteurs issus de 8 pays d'Afrique passent le dernier test au CNEPS de Thiès pour intégrer la première promotion de l'Académie NBA en Afrique, a constaté l'APS.

Dans la salle de basket de la fondation Seed sis au CNEPS de Thiès, 20 jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans sont soumis à un dernier programme d'écrémage sous la supervision d'une dizaine de techniciens venus également de plusieurs pays du continent, et d'experts de la NBA.

A l'issue des tests de deux jours, les premiers futurs pensionnaires de l'académie NBA Afrique seront connus a informé le vice président de la NBA chargé du développement en Afrique Amadou Gallo Fall qui supervise les tests avec son collègue en charge des opération Brooks Meek.

Quatre pays de l'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Benin, Mali et Nigeria), trois de l'Afrique centrale (Centrafrique, Cameroun et Gabon) et l'Afrique du Sud sont les pays d'origine des 20 garçons destinés à la première promotion de l'académie Nba-Africa.

Cette académie dont l'ouverture a été décidée par la NBA au Sénégal en collaboration avec la fondation Seed, fait partie de la série d'académies que la NBA a décidé de lancer sur trois continents pour participer au développement du basket.

Selon Amadou Gallo Fall, "c'est une manière pour la NBA de participer au développement du basketball. Nous avons plusieurs programmes dont la Junior NBA qui impacte plus de dix pays africains et des jeunes enfants. nous lançons l'académie dans le sillage de la même philosophie".

L'Académie NBA en Afrique qui sera implantée dans la zone de la région de Thiès accueillera 24 pensionnaires en pension complète et en mode études et sports. Elle sera mise en réseau avec les autres académies du même genre implantées en Chine, en Inde et en Australie.