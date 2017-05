Mauritanie: La ministre de la fonction publique reçoit les plates - Formes revendicatives des centrales syndicales et syndicats

La remise des plate- formes s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Ould Deih ; le wali de Nouakchott Ouest, M. Mahi Ould Hamed ; les chargés de mission et les conseillers du département.

Ces plate- formes ont englobé des revendications centrées sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, davantage de réformes législatives contribuant à promouvoir l'action syndicale et permettant de décupler la production en augmentant les performances du travailleur qui joue un rôle essentiel dans le changement de la situation économique et sociale du pays.

La ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Mme Coumba Ba, a reçu dimanche les plate- formes revendicatives des centrales syndicales et syndicats professionnels à l'occasion de la fête internationale du travail.

