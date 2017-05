Sénégal: Le secteur privé national a exploité 2150 milliards en 2016 (Macky Sall)

Dakar — Environ 2150 milliards de francs CFA ont été exploités en 2016 par le secteur privé national a révélé, lundi à Dakar, le chef de l'Etat Macky Sall.

"Au total, les opportunités exploitées par le secteur privé national en 2016 sont estimées à 2150 milliards de francs CFA. C'est lui le générateur d'emplois, le moteur de la croissance", a-t-il dit lors de la remise des cahiers de doléances des travailleurs par les secrétaires généraux des centrales syndicales

Selon Macky Sall, "sur les 1577 milliards d'investissement public les 70% proviennent du secteur privé national".

"La commande publique pour les biens et services qui était de 532 milliards est allée au secteur privé national", a indiqué le président de la République qui a plaidé pour la durabilité et la viabilité du partenariat entre l'Etat et le secteur privé national.

"L'entreprise et le travailleur sont au cœur de mes préoccupations et du gouvernement. Mon option est de faire du secteur privé un moteur de croissance durable et inclusive à travers le Plan Sénégal émergent", a précisé Macky Sall.