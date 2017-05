«Péi pe ale ala dériv. Depi dé zan et demi zot ine fer tou lé contraire zot ti dir zot ti pou fer.» Paul Bérenger n'y est pas allé de main morte lors du meeting du MMM à Rose-Hill, lundi 1er mai. L'ancien leader de l'opposition estime que «les Mauriciens souffrent entre les mains du gouvernement Lepep».

«Zot ti dir ki zot ti pu nettoye péi la, mé pouritir plis ki kan Ramgoolam ti au pouvwar. Budget après budget, le gouvernement promet un deuxième miracle économique. Le nouveau ministre des Services financiers est un incompétent. Nous savons tous ce que nous avons traversé avec Navin Ramgoolam mais là c'est pire. C'est normal que les gens soient découragés et dégoûtés», a déclaré Paul Bérenger. Il estime que le MMM a une équipe pour relancer l'économie du pays comme cela fut le cas de 2000 à 2005.

Le leader du MMM a, d'emblée, soutenu que son parti apportera le vrai changement dont les Mauriciens ont besoin. Et d'ajouter qu'il y a beaucoup de problèmes à régler dans l'île. Notamment en ce qui concerne le dossier de la drogue. «Il y a des politiciens propres avec des principes. Tou politisien pa parey. Nous promettons un vrai changement. Nous promettons de venir avec de nouvelles lois et aussi de promouvoir l'honnêteté, la démocratie et la compétence.»

«Nous étions au service du pays 24h/24h»

Paul Bérenger a également rappelé que le MMM est un parti qui agit. Il a fait ressortir que les membres du parti militant n'ont pas hésité à faire une grève de la faim quand il le fallait. «Nanien pa fer nu per. Nu pa zis kozé, nu ena bane valer, bane prinsip. Kan nu ti au pouvwar, nu ti au service du pays 24h/24h. Nous avons la conscience tranquille à la fin de la journée. Nous nous préparons pour les élections générales qui ne sont pas loin.» Et de poursuivre que «nous sommes en train de préparer notre liste de candidats pour les élections. Nos bras sont grands ouverts. Nous invitons les politiciens et les professionnels à nous rejoindre».

Les dossiers d'actualité ont été commentés par le leader du MMM. Parmi, le Metro Express. Paul Bérenger est d'avis que, «le Metro Express ne verra pas le jour avec le gouvernement Lepep».