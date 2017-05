Congo-Brazzaville: Diables rouges - Christ Ngoulou et Alexandre Obambo devraient signer un contrat professionnel au FC Nantes

Au moment de quitter la France, direction le Congo via le Togo, pour y finaliser son emménagement à Brazzaville, Sébastien Migné a fait un dernier point sur sa tournée européenne.

« Ce séjour m'a permis de me rapprocher de tous nos « binationaux », de faire un état des lieux et de promouvoir la « marque Diables rouges » à leurs yeux. Après, la concrétisation n'est pas facile. Je suis toujours en attente de réponses fermes. Certains ne sont pas forcément encore prêts ou hésitent encore. A moi d'être pugnace et convaincant dans les semaines qui viennent en espérant que certains se rallient à nous pour démarrer les éliminatoires de la CAN 2019. Je pense à Jules Iloki (FC Nantes), Brice Samba (Marseille) ou Tobias Badila (AS Nancy) qui ont un intérêt réel pour la sélection, mais qui vivent quelques turbulences dans leur carrière respective et hésitent à franchir le pas durant cette période.

J'ai aussi pu échanger avec des jeunes motivés comme Yhoan Andzouana (AS Monaco) et Jonathan N'Sondé, qui joue en réserve du FC Nantes et qui souhaite nous rejoindre (ndlr : la semaine dernière, Eden Massouema, milieu de terrain de 19 ans du Paris FC, a également donné son accord). Mon passage à Nantes m'a également permis de voir les trois jeunes Congolais qui viennent de faire un stage chez les Canaris. Et à priori, deux d'entre eux devraient d'ailleurs signer professionnels à Nantes au mois de juillet, à savoir Christ Ngoulou (AS Otoho) et Alexandre Obambo (Cara) ».