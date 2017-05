Togo: Aucune doléance soumise à l'administration

Et avec cette stratégie, les employés de la CNSS rassurent qu'ils sont satisfaits des rapports de travail entre eux et l'administration. Un climat qu'ils souhaitent avoir avec la nouvelle chef des lieux, Ingrid Awadé. « Nous souhaitons maintenir ces rapports sous votre haute bienveillance, pour le bien-être de la CNSS », ambitionne le personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

En lieu et place, a-t-il poursuivi, « le SYNTRASSTO soumet des préoccupations directement à la Direction Générale pour trouver des solutions consensuelles gagnant-gagnant sure la base d'un dialogue sincère ».

Selon Ahlonko Diogo, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat National des Travailleurs de la Sécurité Sociale (SYNTRASSTO), ils ont compris depuis un certain temps que le linge sale se lave en famille. C'est pourquoi, a-t-il souligné, « depuis un certain nombre d'années, le SYNTRASSTO ne présente pas de cahier de doléances en public ».

Comme de coutume, la fête du 1er mai est l'occasion pour les travailleurs, de façon générale et les employés d'une société d'une façon précise, de soumettre leurs doléances pour la bonne marche du travail. Mais, les agents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ont pris l'habitude de ne plus présenter des doléances.

