Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les taximen-moto dénoncent les tracasseries sur la route Buleusa / Miriki

Cette zone entre Buleusa et Mirikli est très fragile ces derniers temps, à cause des groupes armés disséminés dans des villages et la grave pauvreté des villageois.

Malheureusement, lorsqu'il y a incompréhensions entre taximen-moto et agents de Transports et communications, quelques éléments de FARDC viennent arrêter seuls les taximen-moto pour les amener sur leur position dans des collines qui surplombent le village Busimba.

Les taximen-moto, qui assurent le transport des habitants entre les villages de Buleusa et Miriki au Nord-Kivu, s'insurgent contre les tracasseries au niveau de la barrière de Busimba. Celle-ci a été érigée par le service de transport et voie de communication soutenu par le Fonds d'entretien routier (FONER). Selon ces taximen-moto, ils sont sommés de payer 50 000 francs congolais (36 USD) par mois.

