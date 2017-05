Angola: L'Unité technique signe un contrat de 571 millions de dollars

Luanda — L'Unité technique pour l'investissement privé (UTIP) et la société Shoprite ONT signé samedi, à Luanda un projet d'investissement privé visant à construire et ouvrir des centres commerciaux dans 11 provinces, d'une valeur de 571 millions et 749 mille dollars américains US Américains.

Ce contrat a été signé par le directeur de l'UTIP, Norberto Garcia, et le directeur général de LA Shoprite, Luís Santana.

Selon le responsable de la Shoprite, le projet vise à augmenter et renforcer le réseau de vente en détail, à ouvrir des centres commerciaux et un entrepôt, outre améliorer les structures existants et l'acquisition de biens et équipements pour fournir et équiper toutes les structures commerciales actuelles.

À son tour, Norberto Garcia a déclaré que le projet était national, comprenant les provinces de Luanda, Benguela, Huila, Cabinda, Bié, Lunda Sul, Cuanza Sul, Uige, Huambo, Namibe et Zaire.

Il a souligné qu'il garantirait la création d'un total de 5.623 emplois directs, dont 5.613 seront destinés aux citoyens nationaux et dix mille aux étrangers.