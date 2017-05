Angola: Lunda Sul - Mise en relief de la contribution du secteur minier dans le Budget Général de l'Etat

En plus de kimberlite de Catoca qui fonctionne à Lunda Sul, la société a une participation majoritaire dans des concessions comme Luemba, Gango, Quitúbia, Luangue, Vulege, Tcháfua et Luaxe.

Catoca est la plus grande société dans le sous-secteur du diamant en Angola, responsable de l'extraction de plus de 75 pour cents de diamants dans le pays.

En Angola, la Société Minière de Catoca Lda est la plus grande société minière d'exploration, récupération et de vente de diamants, formée par Endiama (Angola), Alrosa (Russie) LLV (Chine) et Odebrecht (Brésil).

L'événement, qui a eu lieu dans la zone de loisirs de la société minière de de Catoca, a été marquée par un spectacle de musique culturelle animée par des chanteurs Puto Português, Margareth do Rosário, Kristo, Tamara Nzaji, Noite e Dia, Mestre Dangui, Sassa Tchokwe, Bala Bala, Mama Tembo et l'humoriste Kotingo.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.