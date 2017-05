Tunisie: La ministre des Finances remplacée après ses propos sur le dinar

Donc ceci a déclenché une vague d'anticipation et de demandes de monnaies étrangères, en particulier l'euro et le dollar, ce qui a obligé les autorités monétaires à fermer les marchés de devise parce qu'il y a eu une crainte que les réserves de changes dont dispose actuellement la Tunisie ne suffisent pas pour faire face à cette vague de demandes massives.

Face à cette chute du dinar, les propos de la ministre des Finances ont été pointés du doigt. Alors que le Fonds monétaire international venait de débloquer une nouvelle tranche d'un crédit accordé à la Tunisie, crédit libellé en devises étrangères, Lamia Zribi avait déclaré que la Banque centrale n'avait plus les moyens de défendre la monnaie nationale comme avant, à cause du déficit commercial du pays.

En quelques jours seulement, fin avril, le dinar tunisien a perdu jusqu'à 10% de sa valeur face à l'euro et atteint un niveau historiquement bas. La chute semble interrompue pour le moment, mais elle continue d'inquiéter de nombreux Tunisiens et la centrale patronale Utica.

La ministre des Finances a été limogée dimanche soir 30 avril tard dans la soirée. Les raisons de son départ n'ont pas été précisées, mais elle était critiquée depuis plusieurs semaines pour des déclarations sur la monnaie nationale, le dinar tunisien. Elle avait expliqué que la banque centrale ne pouvait plus défendre la valeur du dinar comme avant, et que la monnaie allait donc chuter progressivement. Pourtant, la chute a été spectaculaire ces dernières semaines.

