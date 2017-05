Cameroun anglophone - Les avocats vont-ils vraiment reprendre le travail?

Mais certains ont déjà laissé entendre qu'ils ne comptaient pas reprendre le travail ce mardi. Les avocats des trois leaders de la contestation anglophone s'étaient d'ailleurs étonnés de voir le bâtonnier appeler à la fin de grève mais pas à la libération des détenus, dont le célèbre avocat Agbor Bala. Il est actuellement jugé pour terrorisme et incitation à la sécession devant un tribunal militaire à Yaoundé et il attend une décision du juge concernant une possible mise en liberté provisoire.

La date a été fixée il y a plusieurs semaines déjà : les tribunaux se remettront en ordre de marche le 2 mai. Le président de l'Ordre des avocats au Cameroun insiste d'ailleurs sur le fait qu'il n'a pas pris cette décision tout seul, mais après avoir rencontré des avocats de l'ouest anglophone et après des déplacements à Bamenda et Buea.

