Sénégal: Kolda - La Croix-Rouge partage ses mécanismes de gestion du partenariat

Cette collaboration entre ces deux institutions humanitaires a une trentaine d'années d'existence et contribue à répondre aux besoins des populations victimes des conséquences du conflit en Casamance, au renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles de la Croix rouge sénégalaise.

Pour Amadou Diop de la délégation régionale du CICR, "ce cadre d'échanges et de dialogue garantit l'efficacité du partenariat et la mise en œuvre des programmes conjoints entre les branches locales de Kolda, le siège national et le CICR".

"Nous magnifions notre coopération humanitaire citée comme un exemple de partenariat entre la CRS et le CICR qui contribue au développement de notre Société nationale dans des domaines spécifiques avec des réalisations concrètes telles que la construction de sièges, la formation en premiers secours et la donation en matériels d'intervention" a dit le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise, Mamadou Sonko.

L'atelier de deux jours qui se tient au siège du comité régional de la Croix-Rouge de Kolda vient renforcer les capacités des ressources humaines et les actions de développement organisationnel des branches locales, pour une bonne maîtrise des mécanismes de gestion d'un partenariat efficace, notamment entre la Société nationale et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

