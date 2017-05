Ile Maurice: Honoraires CEB - Mes Chetty, Colunday et Sookia empochent Rs 3 M de frais légaux

Des documents confidentiels du Central Electricity Board (CEB) continuent de trouver leur voie vers des salles de rédaction. Ce, même si ces fuites sont à chaque fois prises très au sérieux par le ministère de l'Énergie et des services publics. Après les informations privilégiées faisant état des profits records de Rs 3,3 milliards de l'organisation pour l'année 2016 (voir notre édition du 27 avril), voilà de nouvelles révélations qui feront jaser. Il s'agit des frais légaux payés par le CEB pour l'année écoulée. Un montant totalisant Rs 4,4 millions a été réparti entre 14 hommes de loi et avoués entre autres, durant cette période.

Ce sont l'homme de loi Ravind Chetty et l'avoué Saleem Sheffick Sookia qui arrivent en tête du tableau. Le premier, qui est l'avocat de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint, repart avec une enveloppe de Rs 1 027 179. Le deuxième nommé, proche du Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo, pour avoir plusieurs fois travaillé à ses côtés, empoche Rs 1 027 000.

Me Kannen Colunday, de Collendavelloo Chambers, les talonne avec des honoraires de Rs 950 000. Ses services ont été retenus pour le Board of Inquiry institué pour faire la lumière sur la fuite d'informations au sujet du Management Accounts du CEB révélé en septembre 2015 au Parlement par le leader de l'opposition d'alors, Paul Bérenger. L'avocat a perçu pour cela des honoraires de Rs 400 000.

Il y a aussi une autre affaire de fuites d'informations. En l'occurrence, sur une correspondance signée Gérard Hébrard et adressée à Nirmala Nababsing, la Senior Chief Executive (SCE) du ministère de l'Énergie. Le directeur du CEB sollicitait l'intervention rapide de la SCE pour le projet de centrale à gaz initialement prévu aux Grandes-Salines. Ici, Me Kannen Colunday a touché Rs 350 000. Ces trois représentants légaux se partagent donc Rs 3 millions des Rs 4,4 millions décaissées pour les frais légaux.

Interrogé par l'express vendredi, Me Ravind Chetty réplique qu'il a commencé à travailler pour le CEB au temps où Patrick Assirvaden était président du conseil d'administration du parapublic. Sa première affaire, dit-il, a été le dossier CT Power au moment où les premières négociations ont démarré. «Je paraissais à ce moment-là sur un case to case basis et je continue à le faire. Par contre, j'ai beaucoup plus de travail aujourd'hui car le CEB sollicite aussi mon avis sur différents dossiers. Sans compter que j'ai augmenté mes honoraires étant, depuis un certain nombre d'années, Senior Counsel.»

Pour sa part, Me Kannen Colunday avance qu'il n'a été approché par le CEB que récemment. À savoir, depuis l'installation du gouvernement Lepep. «Mais, cela ne veut pas dire que mes services n'ont pas été retenus par d'autres parapublics avant 2015», précise l'homme de loi. Me Sheffick Sookia est, lui, resté injoignable au téléphone et par e-mail.

Dans le reste du tableau, on retrouve les avoués Hiren Jankee, Pazhany Rangasamy et Ammanah Ragavoodoo ainsi que les avocats Rajeshkumar Unnuth, Yousuf Mohamed, Shaheena Abdul Carrim, Vijay Tamodaren Runghen de Collendavelloo Chambers, de même que Faris Jahangeer de Uteem Chambers. Les noms du cabinet Riesling Legal Services, de Me Josephine Robert et d'Andrew Stephenson y figurent également. Ce dernier a touché Rs 257 732 comme Board of Enquiry fees.