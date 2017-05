Sénégal: Mbour - Le préfet promet de définir "un planning de suivi des cahiers de doléances"

Mbour — Le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao a annoncé, lundi, la définition d'"un planning de suivi des cahiers de doléances" qui sont déposés chaque année par les syndicats et les organisations professionnelles, à l'occasion de la commémoration de la fête internationale du travail, a appris l'APS.

"On n'a pas dit que nous allons régler l'ensemble des problèmes mais nous pouvons vous dire ce qui empêche de régler tel problème et quels sont ceux qui ont été réglés et par qui. Ceci permettra de ne pas faire figurer certaines doléances dans le cahier de l'année prochaine, a expliqué le préfet qui recevait les cahiers de doléances des différentes centrales syndicales.

M. Ndao a félicité les travailleurs qui ont compris que "le 1er mai est la seule fête dédiée aux syndicats et autres organisations professionnelles, une occasion souvent saisie pour renouer le lien du dialogue qui n'a jamais été rompu".

"Nous avons l'habitude de recevoir vos cahiers de doléances et de vous promettre que nous allons transmettre à qui de droit. Mais je pense que ce n'est pas la bonne formule, parce qu'il y a des questions que nous pouvons régler ici et maintenant" a soutenu le chef de l'exécutif départemental.

Saër Ndao a retenu qu'il est "normal qu'on puisse ouvrir des négociations à l'interne d'abord, essayer de prendre en charge celles qui ne sont pas compliquées et voir dans une globalité générale là où on pourra prendre toutes les organisations syndicales, cibler les questions d'ordre national et les remettre à nos plus haute autorités".

Il a promis d'ouvrir des négociations avec les organisations professionnelles et essayer de prendre ensemble des "solutions idoines et immédiates" concernant les "questions superficielles qui gangrènent le milieu du travail".

"Partout il y a des difficultés et les travailleurs les vivent. Nous devons pouvoir, dans un premier temps, poser les vrais problèmes, essayer de les gérer à l'interne, au niveau local et ceux qui ne peuvent pas être réglés sur place, nous les transférons au niveau le plus élevé" a dit M. Ndao.

Il fait savoir que c'est "la meilleure façon de gérer les cahiers de doléances et d'éviter ce rituel qui veut que chaque année des cahiers de doléances soient déposés sans pourtant qu'il y ait un suivi".