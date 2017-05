Tunisie: Décès de l'historien et penseur tunisien Mohamed Talbi

« C'était un musulman coranique qui croyait dur comme fer que l'islam était compatible avec la démocratie. Et il n'avait donc qu'une interprétation, je dirais progressiste de l'islam. Il pensait justement qu'on pourrait, à la fois, être musulman et démocrate. De son point de vue de croyant, de musulman coranique, le salafisme était une grande hérésie. Il a toujours constaté que la charia a été élaborée deux siècles après le message coranique », a déclaré, à RFI, Habib Mellakh, professeur de littérature française à Tunis.

L'historien et penseur tunisien Mohamed Talbi, qui a combattu durant des décennies l'obscurantisme religieux, est décédé dans la nuit de dimanche à ce lundi 1er mai, à l'âge de 95 ans. Né en 1921 à Tunis, agrégé d'arabe et docteur en Histoire de l'université de Paris-La Sorbonne, Talbi était l'un des fondateurs de l'université tunisienne moderne. Premier doyen de la Faculté des Lettres de Tunis, ce grand intellectuel de la Tunisie indépendante est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et de centaines d'articles. Durant plus d'un demi-siècle, Mohamed Talbi, lui-même profondément croyant, a prôné avec force une vision rénovée de la pensée musulmane.

