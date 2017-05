Sénégal: Un préfet appelle à changer de comportement pour éviter les accidents de la circulation

Mbour — Le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao a plaidé, lundi, le changement de comportement pour pouvoir éviter les nombreux accidents de la circulation qui causent beaucoup de pertes en vies humaines.

"On enregistre beaucoup d'accidents ces derniers temps et on pointe du doigt l'état de la route mais j'estime que si c'est l'état de la route qui est incriminé, c'est seulement à 30-40%. Tout le reste, c'est nous-mêmes avec nos comportements qui en sommes responsables", a-t-il affirmé.

M. Ndao qui recevait les cahiers de doléances des syndicats à l'occasion de la commémoration de la fête internationale du travail, a estimé que "le véhicule est une machine téléguidée par l'homme qui doit avoir un bon comportement sur la route pour diminuer ces accidents".

"Certains conducteurs se croient tout permis. Quand on vous donne comme profession : 'chauffeur', vous pensez souvent que la route vous appartient et que tout ce qui est environnement routier, c'est pour vous, oubliant que vous cohabitez avec d'autres personnes. Vous y cherchez votre gagne-pain mais pour avoir ce gagne-pain, il y a des comportements qu'il faut adopter", a souligné le préfet.

"Nous devons avoir le meilleur comportement pour pouvoir être là où nous devons être. C'est parce que je dois filer 100 kilomètres à l'heure et ne pas respecter les consignes et code de la route que je dois me remplir les poches. Tu remplis les poches à 15 heures et 18 heures tu risques de déverser tout de l'autre côté", a-t-il prévenu.

"En ayant les bons comportements, on aura la meilleure vie possible mais si nous adoptons les comportements contraires, nous aurons toujours des problèmes" a fait remarquer Saër Ndao.