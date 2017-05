Sénégal: "Le budget du Saint-Louis jazz exécuté au ¾", selon son président

Depuis le début de l'année 2017, la liquidité et les conditions financières observées… Plus »

"Il a assuré en une heure, mais son cachet a été extrêmement cher, il a coûté entre 40 et 50 millions de francs CFA, son billet d'avion, hébergement et cachet compris", a-t-il fait remarquer.

Parlant des artistes, Me Ibrahima Diop, a révélé que Marcus Miller a "coûté extrêmement cher et son cachet de l'année dernière a été presque triplé".

Me Ibrahima Diop a tenu à remercier tous ces partenaires, mais surtout la Bicis, un soutien traditionnel qui a démultiplié son apport financier qui est passé de 200.000 frs CFA au départ à plus 20 millions aujourd'hui.

Me Ibrahima Diop relève la "tension de trésorerie" que ses amis connaissent pour avoir donné en caution leur patrimoine personnel pour pouvoir avoir un découvert bancaire et commencer la manifestation.

Me Diop était en conférence de presse lundi matin pour donner "un bilan sommaire" de cette édition 2017 en attendant le rapport technique et financier dans les jours à venir.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.