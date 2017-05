Congo-Kinshasa: Kasaï - Attaques des présumés miliciens Kamuina Nsapu contre les superviseurs de la dissertation

Dans le territoire de Kazumba, le véhicule des inspecteurs qui déposait les agents dans divers centres a été intercepté dans les environs de Bilomba par des présumés miliciens. Ces responsables de l'EPSP ont été séquestrés et ont dû laisser des sommes d'argent à points de contrôle routiers. Un inspecteur a été grièvement blessé à la machette. Ses collègues et lui ont été obligés de rebrousser chemin avec les questionnaires après avoir servi deux de quatre centres d'examen.

Dans la localité de Kamutanga, en territoire de Dibaya, plus de 30 km au Sud-Est de Tshimbulu, le chef de sous-division de l'EPSP et des inspecteurs partis de Tshimbulu pour réceptionner les malles de dissertation ont été cueillis par les miliciens, qui les ont libérés après avoir payé une rançon.

D'après les autorités locales, ces incidents font peur aux élèves finalistes des humanités et nécessitent une sensibilisation des miliciens sur le bien-fondé de cet examen et la présence des forces de l'ordre pour sécuriser les élèves.

